(Özel) Ihlamur toplamak için Atatürk Havalimanı çevresine koştular

Vatandaşlar, Atatürk Havalimanı çevresinde bulunan ıhlamur ağaçları için bölgeye geliyor. İstanbul’un çeşitli semtlerinden araçlarıyla gelen vatandaşlar araçlarının üzerine çıkarak havalimanını çevreleyen tellerin önünde bulunan ağaçlardan ıhlamur topluyor.
" Lütfen toplarken dalları kırmayalım”
İki haftadır üst üste bu noktaya gelerek ıhlamur topladığını belirten Oğuzhan Taşçakır, “Topladığım ıhlamur doldukça boşaltıyoruz. Yoldan geçerken gördüm geçtiğimiz hafta toplamıştım Pazar günü izinli olduğum için şimdi bir daha geldim. Toplarken çok karşılaştığım bir şey var herkes toplarken dalları kırıyor lütfen toplarken dalları kırmayalım düzgünce toplayalım” diye konuştu.