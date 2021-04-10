(Özel)İkiz milli sporcular sabah inşaatta, akşam antrenmanda

8 yıl önce hocaların seçtiği kişiyi karıştırmasıyla spora birlikte başlayan 20 yaşındaki ikiz milli sporcular Tuncer ve Tunç İnçke, Türkiye muay thai şampiyonluklarının yanı sıra uluslararası arenada da büyük başarılar elde etti. Bir yandan inşaatta çalışan bir yandan hayalinin peşinden koşan ikiz şampiyonlar, inşaatta da birlikte antrenman yapıyor.

Gaziosmanpaşa’da yaşayan 20 yaşındaki çift yumurta ikizi milli sporcular Tuncer ve Tunç İnçke, bir yandan inşaatta çalışırken bir yandan da şampiyonalarda büyük başarılar elde ediyor. İkizler yaklaşık 8 yıl önce spora yetenekli çocukların belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen proje sayesinde spor hayatlarının kapısını araladı. Proje kapsamında ikizlerden biri seçildi, ancak ismi alınmadı. Öğrencinin ikizi olduğunu görünce hangisini seçtiklerini bilemeyen hocalar, ikizleri birlikte yarıştırdı. Tuncer ve Tunç, birbirlerini geçmek için inat edince ikisi de başarılı oldu ve Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin destekleriyle gerçekleşen organizasyonda ikisi birden seçildi. Böylelikle ikizler, 8 yıl önceki yarışlarıyla spor yolculuklarına da başladı. Küçük yaşlardan itibaren inşaat kalfası babalarına yardım ederken bir yandan da antrenman yapmaya başlayan ikizler, yıllar içinde Muay Thai Milli Takım Antrenörü Yılmaz Çeken öncülüğünde kendilerini geliştirdi. Bir süre sonra milli sporcu olan Tuncer ve Tunç, sabahları inşaatta çalışıp akşamsa spor salonunda antrenman yaparak, başarılarını da tuğla tuğla ördü. İkizlerden Tunç, 2017 Şehit Polis Fethi Sekin Muay Thai Türkiye Şampiyonası genç kategorisinde 45 kg’da şampiyon olurken, 2017 Muay thai Dünya şampiyonası 3’üncülüğü, 2019 Muay Thai Türkiye Şampiyonası Büyükler(Bclas) 51 kg 1’inciliği elde ettiğini anlattı. İkizinin başarılarının kendisini tetiklediğini söyleyen Tuncer ise 2019 Muay Thai Türkiye Şampiyonası Büyükler (Bclas) 48 kg’da 1’inci, 2020 Muay Thai Türkiye Şampiyonası Büyükler (Bclas) 51 kiloda şampiyonluk elde etti.

İnşaata kum torbası astılar, birbirleriyle çalıştılar

Babalarıyla birlikte farklı şehirlere inşaatta çalışmaya giden ikizler, çalıştıkları yerlere eldiven, kum torbası gibi spor malzemelerini götürerek molalarda ringdeymişçesine birbirlerini çalıştırıyor. İnşaata kum torbası asarak yumruklarını hem hayata hem rakiplerine sallayan ikizler, kendilerini gören kimi kişilerin dalga geçtiğini kimilerinin ise takdir ettiğini belirtti. İş arkadaşlarının “şampiyon ikizler” dediği Tuncer ve Tunç, hayallerine ulaşmak için gösterdikleri azimle de herkese örnek oldu. Birbirlerini ringde yarışırken gördüklerinde darbeleri kendi alıyormuş gibi hissettiklerini söyleyen ikizler, muay thai Türkiye şampiyonlukları kazanıp birçok uluslararası müsabakada dereceler almayı başardı. Maddi durumu iyi olmayan ikizler, ailesinin aldığı evin borçlarını ödeyebilmek için hala inşatta çalışıyor ve bu nedenle üniversite eğitimlerine başlayamasa da hayallerinden de vazgeçmiyor. Öte yandan farklı kilolarda yarışan ikizler, hedeflerinin birlikte Dünya şampiyonu olmak olduğunu ifade etti.

"Utanacak değilim, tebrik edenler, helal olsun diyenler de oluyor”

İkiziyle birlikte spor yapıyor olmasının inşaatta da kendisi için büyük bir avantaj olduğunu ifade eden milli sporcu Tuncer İnçke, “Hocamız okulları gezerek yetenekli sporcuları bulup seçiyordu. Bizi de öyle keşfetti. Gurbete çıkmam gerekiyor. Partnere ihtiyacım olmuyor, ikizim yeter. İnşaat olayı, babam kalfalık yapıyor. Ara tatillerde yardıma gidiyorduk. Ev aldık, maddi imkansızlıklardan dolayı inşaata gitmek zorunda kaldık. O yüzden kardeşimle üniversitemizi de ertelemek zorunda kaldık. İnşaatta molalarda bizi spor yaparken görenler, kimisi aşağılayıcı bakıyor. Milli sporcuyuz, mesai dışında da inşaatta çalışıyoruz. Bizi görenlerden dalga geçenler de oluyor. Tebrik edenler, helal olsun diyenler de oluyor. İnşaatta bizim ekmek teknemiz sonuçta oradan utanacak değilim, hatta daha çok gurur duyuyorum. Sporcusunuz hadi şunu şuradan alın da şuraya bırakın der gibi işleri bize kakalamaya çalışanlar oluyor. Antrenmana gideceğimi bilenler de kendini fazla yorma akşam idmana gideceksin gibi söylemlerde bulunuyorlar. İkizimle beraber aynı inşatta çalışıyoruz aynı sporu yapıyoruz. Benim için büyük bir avantaj. Son 3 yıldır hem Türkiye hem Avrupa Kupası’nda 48 ve 51 kilolarda şampiyon oldum. Dünya şampiyonasında ülkemizi en iyi yerlere getirmeyi hedefliyorum. İkizim yarışırken kendim çıktığımda bu kadar heyecanlanmıyorum. Ben mücadele veriyormuşum gibi onun yapamadıklarını yapasım geliyor. İkizim ringde dövüşürken ona vuranları gördükçe böyle benimde onlara vurasım geliyor. Aramızda rekabet oluyor, onun başarılı olması beni başarıya taşıdı, hırs, azim ettim. Onun sayesinde başarı yakaladım” dedi.

“Hem inşaat hem antrenman zor oluyor"

İnşaatta ikiziyle birlikte spor yaparken gören kişilerin şaşırdığını belirten genç sporcu Tunç İnçke, “Okuldan bizi seçtiler, 2014’ten beri bu sporu yapıyorum. Çok güzel dereceler elde ettim. Avrupa Kupası’nda 2019’da şampiyon oldum. Türkiye şampiyonu oldum. 2017’de dünya üçüncüsü oldum. İnşaatta çalışma olayı babadan gelme. Küçüklüğümüzden beri babamızın yanına gidip geliyorduk bir zaman sonra bizde işi öğrendik. İkizim yarışırken sanki ben yarışıyorum öyle hissediyorum. O vurunca benim de elim ayağım gidiyor. Sanki onun yerine ben dövüşüyorum. Hem inşaat hem antrenman zor oluyor tabi ki, sabah kalkıp koşu yapıp, koşudan sonra işe gidip çalışıp akşam tekrar antrenman bunların ikisini bir arada götürmek gerçekten çok zor bir şey. Hayalim dünya şampiyonu olup İstiklal Marşı’mızı okutmak. İnşaatta kardeşimle beraber bizi antrenman yaparken görmeleri çok garip geliyor. Bize şampiyon ikizler diye sesleniyorlar. Fırsat buldukça inşaatta antrenman yapmaya çalışıyoruz. Hem inşaatta hem antrenmanda ikizimle birlikteyiz” şeklinde konuştu.

“Seçim yaparken baktım aynısından bir tane daha var”

İkizlerin spora başlama hikayesini anlatan Muay Thai Milli Takımı Antrenörü Yılmaz Çeken, “7 buçuk, 8 yıl önce okuldan belediyenin teşvikiyle yetenek taraması yapıyorduk. Bunları ben karıştırdım. Seçim yaparken baktım aynısından bir tane daha var. Yan yana getirip bunları bir daha parkura soktum. Parkurda inatla ve ısrarla birbirlerini geçmeye çalışıyorlar. Gerçekten başarılı oldular. Uluslararası maçlarda birincilikleri oldu, Türkiye şampiyonu oldular peş peşe. Birbirlerini tetikliyorlar. Biri başarısız olunca diğeri ağlıyor. Tunç Türkiye şampiyonu olduğunda Tuncer ikinci olmuştu. Oturup ağladı, kardeşim şampiyon oldu, ben olamadım diye. Bir sonraki sene o şampiyon oldu. Öyle güzel bir hikayeleri var. Maddi durumları iyi değil, liseyi bitirdiler, babaları ev almış hocam 1-2 sene çalışıp sonra okuyacağız dediler böyle travmatik bir durumları var. Üzülüyorum ama yapacak da bir şey yok. Konteynerde yatıyorlar. İnşaat daimi bir iş değil bugün burada yarın başka bir şehirde. İnşallah evin taksidi biter de bu çocuklar normal bir hayat elde eder, okullarını okurlar” ifadelerini kullandı.