(Özel) İranlı turistlerin evlilik pozları Taksim’de renkli görüntüler oluşturdu

Taksim’de İranlı turistler evlilik pozları için İstiklal Caddesi’ni tercih edince ortaya renkli görüntüler çıktı.

İranlı oldukları öğrenilen ve evlenmek üzere olan bir çift evlilik pozları için Taksim’i tercih etti. Gelinlik ve damatlıkla İstiklal Caddesi’ne gelen çifti görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Çevredekilere aldırmadan birbirinden farklı pozlar veren çift Taksim’de renkli görüntüler oluşturdu. Çift, önce patlamış mısırla pozlar verip ardından İstiklal Caddesi’nin ortasında dans etti. Nostaljik tramvayın önünde de poz veren çift ezilme tehlikesi atlatsa da eğlencelerine devam etti. Fotoğraf çekimlerini tamamlayan çift daha sonra İstiklal Caddesi’nden ayrıldı.