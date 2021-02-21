(Özel) İstanbul için kar duası kabul olunca kardan minare yapıp ezan okuttu

Ümraniye’de kar yağışını farklı şekilde kutlayan Adem Sinanoğlu, dualarının kabul olduğunu belirterek, kardan minare yapıp ezan okuttu.

Ümraniye’de yaşayan inşaat boyacısı Adem Sinanoğlu, İstanbul’da yaşanan kuraklık üzerine yağmur ve kar yağması için dualar etti. Sinanoğlu, İstanbul’da yoğun kar yağışı sonrası 4 gün gün boyunca çalışarak kardan minyatür minare yaptı. Minareye ışıklandırma sistemi takarak görsel bir güzellik ortaya çıkaran Sinanoğlu, minareye yerleştirdiği ses sistemi ile hoparlörden ezan okutmayı da ihmal etmedi. Sinanoğlu, yaptığı bu çalışmanın komşuları ve mahalle sakinleri tarafından takdir edildiğini belirtti.

"İstanbul’a kar yağınca böyle bir eser yapma gereksiniminde bulundum"

Dualarının kabul olması sonucu 4 günde minareyi yaptığını söyleyen Adem Sinanoğlu, “Malumunuz İstanbul’da barajlar kurumak üzereyken yağmur duasına çıktık. Dualarımız sonrasında Allah’ımız rahmetiyle kar yağdırdı. Bundan dolayı böyle bir minare yapma gereği duydum. Minaremiz için yaklaşık 4 gün uğraştım, gövde kısmında çelik konstrüksiyon var. Dış cephenin sağlam olması için fileler var. 4 gün çalışmam sonucu çok güzel bir eser ortaya çıktı. Komşularımız, mahalle sakinlerimiz oldukça beğenerek güzel tepkiler verdiler” diye konuştu.