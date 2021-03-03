(ÖZEL)- İstanbul için kuraklık tehlikesi devam ediyor

İstanbul’da geçtiğimiz haftalarda etkili olan kar yağışı ile barajlardaki doluluk oranı yüzde 57’yi aşarken, genel doluluk oranı son 6 yılın en düşük seviyesinde kaldı. Alibeyköy barajında su seviyesinin tarihi güzelce kemerinin ayaklarına yaklaşmadığı havadan çekilen görüntülerde görülüyor.
İstanbul’daki barajlar içinde en yüksek doluluk oranına yüzde 69,61 seviyesiyle Ömerli Barajı bulunuyor.İkinci en yüksek doluluk oranına ise 66,65 seviyesiyle Istrancalar barajı yer alıyor. Kazandere, Elmalı ve Darlık Barajları yüzde 60’ın üzerinde bulunurken Alibey Barajı ise yüzde 58,55 seviyesine yer alıyor. Büyükçekmece barajı yüzde 58,59 seviyesinde yer alırken Terkos barajı yüzde 53,20 ve Pabuçdere barajı yüzde 41,03 doluluk oranında. İstanbul’un en düşük su seviyesine sahip barajı ise yüzde 30,60 doluluk oranına sahip Sazlıdere barajı oldu.