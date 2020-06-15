(ÖZEL) İstanbul semalarında martıların eşsiz dansı

Galata Köprüsü’nde martıların eşsiz dansı görüntülendi. Danslarıyla kendilerine hayran bırakan martıları gören vatandaşlar cep telefonları ile o anları kaydetti.
Yaşanan bu anlar havadan görüntülendi.
Galata Köprüsü’nde martıların eşsiz dansı görüntülendi. Danslarıyla kendilerine hayran bırakan martıları gören vatandaşlar cep telefonları ile o anları kaydetti.
Galata Köprüsü’nde martıların eşsiz dansı görüntülendi. Danslarıyla kendilerine hayran bırakan martıları gören vatandaşlar cep telefonları ile o anları kaydetti.
Yaşanan bu anlar havadan görüntülendi.