İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Fatih Sultan Mehmet Han’ın türbesini ziyaret etti. Vali Yerlikaya beraberindeki ekiple birlikte Fatih Sultan Mehmet Han türbesine yapacağı ziyaret öncesi Fatih Camii avlusunda yarın kılınacak olan cuma namazı öncesi incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından Vali Yerlikaya daha sonra Fatih Sultan Mehmet Han’ın türbesini ziyaret ederek oradan ayrıldı.
(Özel) İstanbul Valisi Yerlikaya Fatih Sultan Mehmet Han’ın türbesini ziyaret etti
İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA FATİH SULTAN MEHMET HAN’IN TÜRBESİNİ ZİYARET ETTİ
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