(Özel) İstanbul’da erguvan zamanı

İstanbul Boğazı’nı süsleyen baharın müjdesi mor salkım erguvanlar eşsiz görüntüler oluşturdu. Yemyeşil ağaçların içinde renkleri ile görenleri kendilerine hayran bırakan erguvan ağaçları havadan görüntülendi.
İstanbul Boğazı’nda balık tutan Melih Çetin, “Son birkaç gündür hava çok güzel. Artık bahar geldi, tam bulunduğumuz noktada Aşiyan Mezarlığı var, orada çok güzel erguvan ağaçları var. Baktıkça içiniz açılıyor. Genelde yabancı turistler erguvan ağaçlarına ilgi gösterip fotoğrafını çekiyor. Renkleri ve güzelliği ile diğerinden ayırt edilerek dikkat çekiyor” diye konuştu.
“Erguvan ağaçlarının sayıları azaldı”Sarıyer’de 30 yıl boyunca yaşadığını ifade eden Serhat Kuyumcu ise, “Sarıyer Tarabya sokaklarında neredeyse hepsinde eskiden erguvan ağacı vardı. Renkleri ve görüntüsü ile çok güzel bir manzara oluşturuyor. Çok fazla konutlaşma oldu, bundan dolayı erguvan ağaçlarının sayıları azaldı. Bu güzellikleri kaybediyoruz. Biraz daha yeşile önem verilse daha güzel olur” dedi.