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(Özel) İstanbul’da köpekleri acımasızca kavga ettirdiler

TUZLA’DA BİR GRUP ŞAHIS, KANGAL CİNSİ KÖPEKLERİ ACIMASIZCA KAVGA ETTİRDİ. O ANLAR BİR VATANDAŞIN CEP TELEFONU KAMERASI TARAFINDAN BÖYLE KAYDEDİLDİ.

(Özel) İstanbul’da köpekleri acımasızca kavga ettirdiler

Tuzla’da bir grup şahıs, kangal cinsi köpekleri acımasızca kavga ettirdi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından böyle kaydedildi.

İstanbul Tuzla’da çekildiği iddia edilen ve cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde bir grup şahıs kangal cinsi köpekleri iş yerlerinin bahçesinde kavga ettirdiler. Görüntülerde köpeklerin kavgasına etrafta oturan vatandaşlar tepki gösterse de köpekleri kavga ettiren şahıslar kavgayı devam ettirdi. Kavgada canı yanan köpeklerin ise feryatları kameraya böyle yansıdı.

Öte yandan köpeklerin kavgasına tepki gösteren bir şahıs tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede birçok kullanıcı tarafından tepki topladı.

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