(ÖZEL) İstanbul’un İlk Müslüman Mezarları çalınıyor

İstanbul’un ilk kez kuşatılmasında şehit olan Müslüman askerlerin naaşlarını bulunduğu mezarlık harabeye dönerken mezarlıkta bulunan tarihi taşlar da çalınıyor.
“Mezardaki tarihi taşlar uzun süre çalındı"Beykoz Anadolu Hisarı Mahallesi’nde bulunan mezarlık bakımsızlıktan taşların kırılıp parçalandığını ifade eden Tarihçi Mehmet Dilbaz, "Burası İstanbul’daki ilk Müslüman Türk Mezarlığıdır. Anadolu Hisarı Mahallesi İstanbul’da ilk Türk yerleşiminin olduğu mahalle olduğu için arkamızda bulunan Anadolu Hisarı Mezarlığı şehirdeki ilk Müslüman Türk mezarlığı oluyor. Yıldırım Beyazid döneminde iki defa yapılan İstanbul kuşatmasında şehit olan Osmanlı askerleri buradaki mezarlığa defnedildi. Cumhuriyet döneminde atıl kalan mezardaki tarihi taşlar uzun süre çalındı. Şu anda mezarlığın hali çok kötü durumdadır. Taşlar çalınmış olsa bile naaşlar altta yatıyor. Burada bizden saygı bekleyen ecdadımız var. Burada bakımsızlığın zirve noktası yaşanıyor. Bakım yapılmazsa kalan taşlarda eriyip gidecek” ifadelerini kullandı.