(ÖZEL) İstanbul’un simgelerinden olan 447 yıllık güneş saatli minare dikkat çekiyor

İstanbul Beykoz’da bulunan Muhaşşi Sinan Camii 447 yıldır eşi benzeri olmayan minaresi ile dikkat çekiyor. Minaresinin tepesinde bulunan güneş saati ve minarenin altında bulunan çeşme onu diğer camilerden farklı kılıyor.
“Minarenin Osmanlı coğrafyasında benzer yok”
Beykoz Anadolu Hisarı Mahalesi’nin İstanbul’un en güzel mahallelerinden birisi olduğunu ifade belirten tarihçi Mehmet Dilbaz, “Kanuni Sultan Süleyman döneminde İstanbul Kadılığı yapmış Muhaşşi Sinan Efendi tarafından yaptırılan cami, İstanbul’da nadir gözüken bir görüntüye sahiptir. Minaresinin tepesindeki güneş saatiyle dikkat çekiyor. Buna benzer minare İstanbul’da yok. Osmanlı coğrafyasında benzeri olmayan bir minare olma özelliği taşıyor. Başka bir özelliği ise minarenin altında tarihi bir çeşme bulunuyor. İstanbul’un en güzel çeşmelerinden ve en güzel minarelerinden birisidir. Bu şekilde bir minare örneği Osmanlı İmparatorluğu coğrafyası içinde yoktur. İstanbul için çok kıymetli bir tarihi eserdir” ifadelerini kullandı.Tek şerefeli olan minare ve Muhaşşi Sinan Camii, 2018 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Beykoz Belediyesi tarafından restorasyonu yapılmıştır.