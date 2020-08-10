Taksim İstiklal Caddesi’nde kullanılmayan bir binanın penceresinin rüzgar nedeniyle düşme tehlikesi olduğunu fark eden vatandaşlar itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bina ve çevresini şeritlerle kapatarak merdiven aracıyla bina üzerinde çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sırasında caddeden geçen vatandaşlar ve yabancı turistler bina önünde durarak yan yana dakikalarca yapılan çalışmayı izledi. İtfaiye ekipleri sallanan pencereyi yerinden söktükten sonra olay yerinden ayrılırken, sosyal mesafeyi hiçe sayan vatandaşlar zabıta ekiplerinin uyarıları sonrası dağıldı.
(Özel) İstiklal Caddesi’nde itfaiyenin çalışmasını izleyen vatandaşlar sosyal mesafeyi unuttu
İSTİKLAL CADDESİ'NDE İTFAİYE EKİPLERİNİN RÜZGAR NEDENİYLE BİR BİNADAN CADDEYE DÜŞME TEHLİKESİ OLAN PENCEREYE MÜDAHALESİNİ İZLEYEN VATANDAŞLAR, SOSYAL MESAFEYİ UNUTTU. YAPILAN ÇALIŞMAYI DAKİKALARCA YAN YANA İZLEYEN KALABALIK GRUPLAR, ZABITA EKİPLERİNİN UYARILARI SONRASI DAĞILDI.
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