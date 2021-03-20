(Özel) İstiklal Caddesi’nde motokuryelere ceza yağdı

Beyoğlu Belediyesi Zabıta ekipleri, belirtilen saatler dışında yasak olmasına rağmen İstiklal Caddesi’ne giren motokuryelere ve park halindeki motosikletlere ceza yağdırdı.Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde yasak olmasına rağmen caddede park eden motor ve cadde üzerinde ilerleyen motokuryelere denetim yapıldı. Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde, kurallara uymayanlara ceza kesildi. İstiklal Caddesi’nin ara sokaklarında bulunan motosikletlere yönelik de uygulama yapıldı. Bu kapsamda denetimler sonucu kurallara uymayan park halindeki motosikletlere de 204 lira idari para cezası uygulandı. Gün içerisinde yasak olduğu halde İstiklal Caddesi üzerinde ilerleyen bir motokurye ise zabıta ekipleri tarafından durduruldu. Kurye ise ‘kuralı bilmiyordum’ diyerek kendini savunsa da ceza yemekten kurtulamadı.