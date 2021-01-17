(Özel) Kar yağışını gören vatandaş: "Allah-u Teala bereketini veriyor"

Meteorolojinin uyarılarının ardından dünden bu yana devam eden kar yağışı etkisini sürdürüyor. Mecidiyeköy’de bir vatandaş, “Allah-u Teala bereketini veriyor işte ama insanlar kıymetini bilmiyor” dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından kar yağışı dün akşam saatlerinde tüm şehri etkisi altına aldı. Sıcaklığın sıfırın altına düşmesiyle birlikte İstanbulluların uzun süredir hasret kaldığı kar şehrin hemen her yerinde kendini gösterdi. Avrupa yakasında Mecidiyeköy’de de kar yağışı vardı. İşe gitmek isteyen kısıtlamadan muaf birçok vatandaş yoğun kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı. Hafta sonu kısıtlaması sebebiyle trafikteki araç yoğunluğunun az olduğu görülürken, herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.

“Bereket yağıyor ama insanlar bilmiyor”

İşten çıkıp evine gittiğini söyleyen Şeref Keçeci, “Vallahi çok güzel oldu, Allah’a çok şükür iyi ki yağdı. Barajlar da doldu, yoksa susuz kalacaktık. Son dört beş yıldır böyle bir kar yağmadı. Ben çalışıyorum, şimdi evime Ümraniye’ye gidiyorum. Kardan memnun olunmaz mı, bereket yağıyor. Allah-u Teala bereketini veriyor işte ama insanlar kıymetini bilmiyor” dedi.