(Özel) Kar yağışını gören vatandaş: "Allah-u Teala bereketini veriyor"

Meteorolojinin uyarılarının ardından dünden bu yana devam eden kar yağışı etkisini sürdürüyor. Mecidiyeköy’de bir vatandaş, “Allah-u Teala bereketini veriyor işte ama insanlar kıymetini bilmiyor” dedi.
“Bereket yağıyor ama insanlar bilmiyor”İşten çıkıp evine gittiğini söyleyen Şeref Keçeci, “Vallahi çok güzel oldu, Allah’a çok şükür iyi ki yağdı. Barajlar da doldu, yoksa susuz kalacaktık. Son dört beş yıldır böyle bir kar yağmadı. Ben çalışıyorum, şimdi evime Ümraniye’ye gidiyorum. Kardan memnun olunmaz mı, bereket yağıyor. Allah-u Teala bereketini veriyor işte ama insanlar kıymetini bilmiyor” dedi.