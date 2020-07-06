(ÖZEL) Karaburun Plajında tehlike saçan merdiven

Arnavutköy Karaburun Plajında denize giden yollarda bulunan merdivenler tehlike saçıyor. Vatandaşların zamanla aşındırdığı kayalıklardan oluşan merdivenler adeta ölüme davetiye çıkarıyor.
“Korktuk uçurum gibi”
Karaburun Plajına ailesi ile birlikte gelen Filiz Arslan, “Açıkçası korktuk, uçurum gibi. Siz de gördünüz aşağı inerken problem yaşadık. Böyle bir işletme varsa merdivenlerin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü plaja çocuklar da yaşlılar da iniyor. Dolayısıyla merdivenlerin düzeltilmesi lazım. Sahiller de çok kirli maalesef. Biz buraya sosyal mesafeye uyulacağını düşündüğümüz için geldik. Ama sahil çok pis. Lütfen temiz olalım özellikle böyle bir dönemde” diye konuştu.