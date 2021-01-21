(Özel) Kartal’da kardan adamı çalınan küçük kıza sürpriz

Kartal’da geçtiğimiz gün kardan adamın çalınma görüntüleri pes dedirmişti. 5 yaşındaki Zeynep Mira’nın çalınan kardan adamının yerine gençler yenisini getirdi.

Olay geçtiğimiz gün Kartal’da meydana gelmişti. 5 yaşındaki Zeynep Mira Akbaş ile babasını yaptığı kardan adam çalınmıştı. Kardan adamın çalınma anı güvenlik kamerasına yansımıştı. Haberi izleyen 5 genç, Zeynep Mira Akbaş için Aydos tepesinde yaptıkları kardan adamı ailenin evinin bahçesine getirdi. El arabasına koyarak kardan adamı getiren gençler daha sonra bina bahçesinden ayrıldı. Kardan adamı binalarının bahçesinde gören Zeynep Mira’nın mutluluğu gözlerine yansıdı.

Kardan adamı bahçeye bırakan gençler kameraad

Televizyonda haberi gören gençler Zeynep Mira Akbaş’ı sevindirmek için Aydos tepesinde yaptıkları kardan adamı binanın bahçesine bırakarak gittikleri görülüyor. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yeniden kardan adamına kavuşan Zeynep Mira Akbaş, “Benim kardan adamımı çalan ağabey neden çaldı üzdü beni. Benim kardan adamım çok küçüktü. Ağabeyler bana büyük kardan adama getirdi. Çok teşekkür ederim üzülmüştüm, çok mutlu oldum. Onlara çok teşekkür ediyorum” dedi.

Zeynep’in annesi Oylum Akbaş, “Bizim için çok büyük bir sürpriz oldu. Hani biz sadece çocuğum üzüldü diye, öyle bir paylaşım yapmıştık. Ama bugün beş genç galiba yüksek kesimlerden kamyonete yükleyip kardan adam yapıp çocuk sevinsin diye getirmişler. Gerçekten bu kadar duyarlı oldukları için çok teşekkür ediyorum kendilerine. Tanımıyorum kendilerini sanırsam bu haberlerden kaynaklı görmüşler ve kızımın üzüldüğünü fark etmişler. Onu sevindirmek için de böyle bir sürpriz yapıp getirmişler. Biz onlara çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.