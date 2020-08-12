banner3088

(Özel) Kaza yapan motosikletlinin yardımına esnaf ve sürücüler koştu

SULTANBEYLİ’DE KASALI BİR MOTOSİKLET, BİR ARAÇ ÇARPMASI SONUCU DEVRİLDİ. SÜRÜCÜ MOTOSİKLETİN ALTINDA KALIRKEN, YARDIMINA ESNAF VE SÜRÜCÜLER KOŞTU. O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

(Özel) Kaza yapan motosikletlinin yardımına esnaf ve sürücüler koştu

Sultanbeyli’de kasalı bir motosiklet, bir araç çarpması sonucu devrildi. Sürücü motosikletin altında kalırken, yardımına esnaf ve sürücüler koştu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultanbeyli Bosna Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, yol çıkmaya çalışan kasalı motosiklete bir araç çarparak kaçtı. Motosiklet devrilirken, sürücüsü altında kaldı. Çevredeki esnaflar ve her iki şeritte duran araçların sürücüleri motosikletliye yardıma koştu. Sürücü ve motosiklet kısa sürede yerden kaldırıldı. Motosiklet sürücüsünün hafif yaralandığı bildirildi.

Esnafların müşterilerini bırakarak, sürücülerin de araçlarını durdurarak kaza yapan motosikletliye yardıma koşması büyük takdir topladı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
  1. EKONOMİ

banner3196

banner3552

banner3197