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(Özel) Kazdağları’ndan kart postalları aratmayan kar görüntüleri

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Kazdağları’nda Perşembe gününden bu yana etkili olan kar yağışı durdu. Kar yağışının ardından açan güneş ile birlikte Kazdağları’nda kart postalları aratmayan manzaralar oluştu. Kazdağları’nın karlı eşsiz güzelliği havadan görüntülendi.

(Özel) Kazdağları’ndan kart postalları aratmayan kar görüntüleri
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Kazdağları’nda Perşembe gününden bu yana etkili olan kar yağışı durdu. Kar yağışının ardından açan güneş ile birlikte Kazdağları’nda kart postalları aratmayan manzaralar oluştu. Kazdağları’nın karlı eşsiz güzelliği havadan görüntülendi.

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Kazdağları’nda geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı özellikle sürücüler için çileye dönmüştü. Bir çok araç yolda kalmış veya ilerlemekte güçlük çekmişti. Kar yağışının ardından açan güneş ile birlikte Kazdağları’nın eşsiz güzelliğine birde karın beyazlığı eklendi. Yeşil ve beyazın dansının hakim olduğu Kazdağları havadan drone ile görüntülendi. Kazdağları’nın beyaz örtüsü kartpostallık görüntüler ortaya koydu.

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