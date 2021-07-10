(ÖZEL) Kına gecesinde az kalsın havai fişek faciası yaşanıyordu: O anlar kamerada

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Arnavutköy’de kına gecesinde yanlış yerleştirilen havai fişeklerin sokak arasında patlaması sonucu ortalık adeta savaş alanına dönerken, olayda facianın eşiğinden dönüldü.

(ÖZEL) Kına gecesinde az kalsın havai fişek faciası yaşanıyordu: O anlar kamerada
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Arnavutköy’de kına gecesinde yanlış yerleştirilen havai fişeklerin sokak arasında patlaması sonucu ortalık adeta savaş alanına dönerken, olayda facianın eşiğinden dönüldü.

Olay, dün gece Arnavutköy Anadolu Mahallesi’nde sokak arasında yapılan bir kına gecesinde meydana geldi. Eğlencede müziklerin çaldığı esnada havai fişek patlatıp eğlenmek isteyen gençler, fişekleri yanlış şekilde konumlandırdı. Yanlış yöne konulan fişekler gökyüzünde patlamak yerine sokak arasında patladı. O esnada o sokakta kimsenin olmaması büyük faciayı önlerken, sokak adeta savaş alanına döndü. O anlar ise kameraya yansıdı.
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