(Özel) Korona virüsü iki ayda yenen muhtar: “İlk on beş gün neredeyse her gün ölümü hissettim”

Kartal’da Hürriyet Mahallesi Muhtarı Fatih Ekiz, korona virüsü iki aylık tedavi sonucunda yenebildi. Tedavi sürecinde öksürük, kanlı kusma, ishal, kilo kaybı gibi yıpratıcı belirtiler yaşadığını belirten Ekiz, “İlk on beş gün neredeyse her gün ölümü hissettim” dedi. Muhtar Ekiz aynı zamanda yetim bir çocuğun kendisine gönderdiği “Babamı kaybettikten sonra ilk defa yeni bir bayramlıkla bayrama girdim. Ne olursunuz bayrama kadar ölmeyin” mesajıyla duygulandığını belirtti.

Kartal’da Hürriyet Mahallesinde muhtarlık görevini yürüten Fatih Ekiz, Türkiye’de korona virüsün yayılmaya başladığı ilk günlerde korona virüse yakalandı. Muhtarlığa yardım talep etmek için gelen vatandaşlarla ilgilendiği sırada Fatih Ekiz virüse yakalandığını fark etti. Belirtileri yaşamasının ardından test yaptıran ekiz, pozitif sonucunu görünce kendisini eve kapattı. Toplam iki ay kadar süren zorlu tedavi sürecinin ardından negatif test sonucunu alarak korona virüsü yendi. Muhtar Fatih Ekiz tedavi sürecinde yaşadığı zorlukları İhlas Haber Ajansı’na anlattı.

Korona virüse nasıl yakalandığını anlatan Fatih Ekiz, “Sabah muhtarlığımızı açtığımızda üç dört bin kişinin muhtarlığımızın önünde olduğunu gördük. Burası en fazla işçi kesiminin olduğu bir mahalle. İşten çıkartılan merdiven temizliğine giden garson ve benzeri gibi birçok işçi burada yığıldı. Kendimiz, güvenlik güçlerimiz emniyet güçlerinden yardım istedik, kat görevlilerinden yardım istedik ama alanımız da çok küçük bir alan. Fakat talepler çok yoğun olduğu için bu süreçte bu hastalığa yakalanmış olduk.

Genelde dinamik olarak çalışıyoruz. Üçüncü veya dördüncü günüydü artık herkesle uğraşıyorduk. Fakat öyle bir hale geldik ki ayaklarımızın artık çalışmadığını hissettik. O süreçte hastaneye gittim ilk testim negatif çıktı fakat kendimi bildiğim için yani bir şeylerin ters gittiğini fark ettim. Negatif çıktıktan sonra akşamleyin bir daha gittim bu sefer bir gün sonra pozitife döndüğümüzü öğrendik. Vücut kırgınlığı, ishal, baş ağrısı, el titremesi gibi belirtiler vardı” dedi.

Hastalık sürecinin zor geçtiğini belirten Ekiz, “İlk yakalandığım anda zaten sonuçlar beklemeden kendi kırgınlıklarımı hissedince kendimi eve kapattım. Zaten hafta sonuna denk geldi cuma günüydü. Bana sonuç çıkınca kendimi evde muhafaza etmeye başladım. Biraz ağır geçirdim çünkü ondan bir hafta önce de bir gribal enfeksiyona yakalanmıştık koli dağıtımı sırasında” dedi.

“İlk on beş gün neredeyse her gün ölümü hissettim”

Öksürük, kan kusma, ishal, aşırı kilo kaybı, el titremesi gibi belirtileri olduğunu söyleyen Ekiz, “Kendi ailem dahil binada on dört kişide korona çıktı. Onlarınki birazcık daha hafif geçti hatta hiçbir belirti olmadan geçti fakat benimki öksürük, kan kusma, ishal, aşırı kilo kaybı, zor bir süreçten geçtim. İlk on beş gün neredeyse her gün ölümü hissettim diyebileceğimiz kadar ağır geçti.

Bizim mahallemizde birçok aile koronaya yakalandı. Bu süreçte yakalananlar ve yenenler muhtarlık üzerinden whatsapp üzerinden sosyal medyalar üzerinden nasıl atlattığına dair fikir alışverişinde bulunduk. Şükürler olsun yirminci günün sonundan sonra yavaş yavaş kendimize gelmeye başladık. İki aylık bir süreci buldu atlatma ve yakalanma sürecimiz. İkinci negatif sonucunu üçüncü testten sonra alabildik” dedi.

“Ne olursunuz bayrama kadar ölmeyin”

Mahalleden yetim küçük bir çocuğun tedavi sürecinde kendisine attığı duygusal bir mesajdan bahseden Ekiz, “Ufacık bir mesaj gelmişti. Bizim sürekli düzenli olarak baktığımız yetim çocuklar var. Onlardan birisinin bir mesajı benim hala gözümün önünden gitmez. “Muhtarım geçen bayram sizinle tanıştık, ben babamı kaybettim. Babamı kaybettikten sonra ilk defa yeni bir bayramlıkla bayrama girdim. Ne olursunuz bayrama kadar ölmeyin” diye bir mesajı vardı. Tabii bu bizi çok mutlu, onore etti, duygusallaştırdı” şeklinde konuştu.

Maske ve sosyal mesafeye uymayanları uyaran Ekiz, “Rabbim kimseye yaşatmasın öncelikli olarak bunu söyleyeyim. Benim yaşadıklarımın onda birini yaşamış olsalar kesinlikle devletimizin uyguladığı bütün kanuni hakları kendi sağlıkları açısından uymuş olurlardı” dedi.