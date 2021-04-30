(Özel) Küçük çocuktan kova ile bateri şov

Bahçelievler ‘de kaldırıma oturan bir çocuğun eline aldığı bagetlerle, önüne koyduğu kovaya vurarak ritim tutması, yoldan geçen vatandaşlara keyifli anlar yaşattı.
Abisi ile birlikte semt semt gezerek müziklerini icra eden küçük İbrahim, yeteneğini anlatarak, “Bir yıldır çalıyorum. Abimle birlikte çalışıyoruz ve ondan öğrendiklerimle yapmaya çalışıyorum. Yavaş yavaş hareketlerle başladım, sonra başka hareketleri öğrendim. Sadece burada çalmıyoruz Kadıköy, Taksim, Eminönü her yerdeyiz” dedi.Melodika çalarak kardeşine eşlik eden 15 yaşındaki Hüseyin ise, “2-3 senedir çalıyorum. Gitar çalan bir arkadaşım vardı ben de ondan öğrendim. Öğrendiklerimi de kardeşime öğrettim. Her yeri dolaşarak birlikte çalıyoruz” diye ekledi.