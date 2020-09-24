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(Özel) Maltepe’de tavus kuşu seferberliği

MALTEPE’DE BİR İŞ YERİNİN ÇATI KATINDAKİ KAFESTE BULUNAN TAVUS KUŞLARI ÇALIŞANLAR TARAFINDAN BESLENİLDİKLERİ SIRADA UÇARAK GÖZDEN KAYBOLMUŞTU. KAYBOLAN TAVUS KUŞLARINDAN BİRİ ESNAF TARAFINDAN BULUNDU. DİĞER TAVUS KUŞUNUN ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.

(Özel) Maltepe’de tavus kuşu seferberliği

Maltepe’de bir iş yerinin çatı katındaki kafeste bulunan tavus kuşları çalışanlar tarafından beslenildikleri sırada uçarak gözden kaybolmuştu. Kaybolan tavus kuşlarından biri esnaf tarafından bulundu. Diğer tavus kuşunun arama çalışmaları devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Maltepe Gülsuyu Mahallesi’ndeki bir iş yerinin çatı katında bulunan kafeste hobi amaçlı beslenen tavus kuşları yem verildiği sırada uçarak karşı binanın çatısına konmuş, daha sonra çatıdan çatıya uçan tavus kuşları gözden kaybolmuştu. Kaybolan tavus kuşlarından biri Maltepe’de bir esnaf tarafından bulundu. "Diğer tavus kuşundan henüz bir haber alınamadı. Kaybolan tavus kuşlarından birinin bulunmasına çok mutlu olan iş yeri çalışanları, hala kayıp olan diğer tavus kuşunun bulunması için Maltepeli vatandaşlardan yardım istedi.

"Bir yandan mutlu bir yandan üzüntülüyüz"

Kaybolan tavus kuşlarından birinin bulunmasından dolayı mutlu olduklarını belirten Yavuz Bircan, “Yaklaşık 4 gündür kayıp olan 2 tavus kuşumuzdan erkek olanı bulundu. Bulunduğu haberini alınca çok mutlu olduk ama bir yandan eşi kayıp çok üzüntülüyüz. Umarız ki diğeri de kısa sürede bulunur.” diye konuştu.

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