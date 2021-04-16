(Özel)Mavi kapaklar siperliğe dönüştürülüyor

İstanbul Havalimanı’nda toplanan mavi plastik kapaklar, Gültepe Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesinde siperliğe dönüştürüldü. Hazırlanan siperlikler Arnavutköy Devlet Hastanesindeki sağlık çalışanlarına bağışlandı.
İstanbul Havalimanındaki belirli noktalara yerleştirilen mavi plastik kapak toplama kutularıyla 200 kilogram mavi kapak toplandı. Toplanan mavi kapaklar Gültepe Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesine teslim edildi. Pandemi başından beri Milli Eğitim Bakanlığından aldığı destekle siperlik, tek kullanımlık tabak, kaşık ve çatal üretimi yapan okul, bu kez havalimanında toplanan mavi kapakları kullanarak siperlik üretti. Havalimanından gelen kapaklarla hazırlanan bin adet siperlik IGA tarafından Arnavutköy Devlet Hastanesine götürülerek sağlık çalışanlarına teslim edildi. Bu yıl içerisinde toplanmaya devam edecek plastik kapaklarla üretilecek 2 bin adet siperliğin sağlık çalışanlarına bağışlanması hedefleniyor. Okul Müdürü Mustafa Hoşyiğit bu sürece imalat aşamasında destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.
“Mavi kapak bizim için önemli bir projeydi”
25 mavi kapakla 1 siperlik üretilebiliyor
Okulun öğretmenlerinden Mahmut İğnak plastik atıkların çöp olmadığını hatırlatarak, “Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak geçtiğimiz yıllarda STK’lardan, ilköğretim okullarından ve diğer kurumlardan gelen plastiklerle sokak hayvanları için mama kaplarını oluşturmuştuk. Bu sene de pandemi dolayısıyla siperlik çalışmamız var. Son olarak İGA İstanbul Havalimanı tarafından bize gönderilmiş olan kapakları siperlik yaparak İGA aracılığıyla Arnavutköy Devlet Hastanesine ulaştırmış bulunmaktayız. Plastik atıkların çöp olmadığını yeni nesillere öğreterek bunların dönüştürebileceği inancıyla yola çıkarak ülke ekonomisine katkıda bulunmak istiyoruz. Bir siperliğin oluşması için 25 tane mavi kapağa ihtiyaç vardır. 25 tane mavi kapağı çeşitli aşamalardan geçirdikten sonra kalıplarımıza basarak değerlendirmekteyiz” ifadelerini kullandı.
“1 yılı aşkın zamandır siperlik üretiyoruz”Pandeminin başından bu yana gönüllü olarak siperlik üretim faaliyetine katıldığını söyleyen okul öğrencisi Umut Can Alpı, “Son sınıftayım ve makine bölümündeyim. Makine atölyesinde pandemi süresince 1 yılı aşkın bir zamandır siperlik üretmekteyiz. Bu siperlikleri atık maddelerden yani atık plastiklerden yapmaktayız. Atık plastikleri farklı aşamalardan geçirip siperlik, mama kabı ve silgi üretmekteyiz” diye konuştu.