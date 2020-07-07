(Özel) Minibüste cüzdan bulan şoförden örnek davranış

Maltepe’den Kartal’a dolmuşta yolculuk yapan Erdal Gümüş kart hesaplarında 120 bin TL bulunan cüzdanını minibüste düşürdü. Cüzdanı bulan minibüs şoförü tereddüt etmeden cüzdanı sahibine teslim etti.
Cüzdanının bulunmasından dolayı Minibüsçüler Derneğine teşekkür eden Erdal Gümüş, "Evime gitmek üzere minibüse bindim. Şoför ağabey ile sohbet ederken ineceğim yeri kaçırdım. Karşı istikametten gelen minibüse binerek Hastanenin orada indim. Halk otobüsüne bineceğim sırada cüzdanımın olmadığını fark ettim. Minibüste düşürdüğümü düşünerek Whatsap hattından Dernek yönetimine ulaştım. Onlarda sağ olsunlar benimle ilgilendiler ve cüzdanım minibüste bulundu. Cüzdanımda hesap kartlarım, kredi katlarım, emeğim yüklü miktarda birikimim vardı. Minibüs şoförü ağabeye dernek yönetimine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.