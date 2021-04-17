(ÖZEL) "Nafaka mağduruyum" diyen adam sesini duyurmak için İstanbul’dan Ankara’ya yürüyor

Beykoz’da yaşayan Erkan Can isimli vatandaş için, iddiaya göre eşinden boşanınca eşine 300 bin TL ile aylık 2 bin TL nafaka ödemesine hükmedildi. Nafaka mağduru olduğunu söyleyen Erkan Can, eşinin kendisine oyun oynadığını ve 4 ticari aracına da haciz kararı aldırdığını belirtti. Kendisini nafaka mağduru olduğunu belirten Can, mağduriyetini duyurmak için İstanbul’dan Ankara’ya yürüme kararı alarak yola çıktı.
Haciz kararlarının kalkması için eski eşi ve avukatının kendisinden 150 bin TL istediğini belirten Can, çareyi İstanbul’dan Ankara’ya Ramazan ayında yürümekte buldu. Can, amacının kendisi gibi nafaka mağduru olan diğer vatandaşların eylemine katılması olduğunu belirtti.Erkan Can, "Nafaka mağduruyum. Meclise ve adalet bakanlığına yürüyorum. Başımdan geçen kötü olayların hepsini devlet Büyüklerime anlatmaya gidiyorum. Nafaka mağduruyum eski eş mağduruyum ve eski eşimin avukatı tarafından başıma türlü tuzaklar kuruldu. Benim gibi mağdur olan birçok insan var o insanları da benimle birlikte yürümeye davet ediyorum" şeklinde konuştu.