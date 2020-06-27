Covid-19 önlemleri kapsamında normalleşme süreci başlasa da gerek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından gerekse bilim insanlarında vatandaşların rehavete kapılmaması yönünde uyarılar geliyor. Şişli’de nikah sonrasında bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde bu uyarıların hiçe sayıldığı görüldü. Nikah sonrası bahçeye çıkan davetliler el ele vererek halay çekti. Davetlilerden bazılarının da maske takmadığı görüldü.
(ÖZEL) Nikah sonrası korona virüs önlemlerini hiçe saydılar
İSTANBUL ŞİŞLİ’DE NİKAH TÖRENİNE KATILANLAR NİKAHTAN SONRA KORONA VİRÜS ÖNLEMLERİNİ VE UYARILARINI ADETA HİÇE SAYDI. SON GÜNLERDE ARTAN KORONA VİRÜS VAKALARINI DA GÖRMEZDEN GELEN DAVETLİLER, NİKAH SONRASI EL ELE VEREREK HALAY ÇEKTİ.
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