(Özel)Normalleşme adımları sonrasında Arnavutköy Sahili doldu

Hafta sonu havanın sıcak olmasını fırsat bilen vatandaşlar, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan normalleşme adımları kapsamında Beşiktaş Arnavutköy Sahili’ne akın etti. Ne maske takan ne de sosyal mesafe kurallarına uyan vatandaşlar, pes dedirtti. Çocuğunu ve kendi maskesiz gezen bir vatandaş, “Açık havadan ötürü önlemimizi almadık” derken bisiklet süren bir genç, “Maskeyi unutmadım almıyoruz, ne yapalım nefes alamıyoruz” ifadelerini kullandı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler sonrasında 1 Haziran’dan itibaren normalleşmeye gidilmişti. Yetkililerin maske takılması ve sosyal mesafe uyarılarına rağmen hafta sonu havanın da sıcak olmasını fırsat bilen vatandaşlar Beşiktaş Arnavutköy Sahili’ne akın etti. Çocuklarını gezdiren, bisiklete, elektrikli ve normal scootere binen vatandaşlar ne maske taktı ne de sosyal mesafe kurallarına uydu. Bazı vatandaşlar da olta atarak balık tuttu.

“Açık havadan ötürü önlemimizi almadık”

Sahilde çocuğunu gezdiren bir vatandaş ise ne kendine ne de çocuğuna maske taktı. Vatandaş, “Kalabalık var, önlemleri uygulayan da var uygulamayan da var. Millet geziyor, havanın tadını çıkartıyorlar. Maske bizde de yok. Açık havadan ötürü önlemimizi almadık. Salgının geçmediğini farkındayız, vakarların haftaya artacağını düşünüyoruz. Ben buraya oğlumla geldim” dedi.

“Maskeyi unutmadım almıyoruz, ne yapalım nefes alamıyoruz”

Bisiklet süren bir genç ise “Bisiklet sürmek özgürlükmüş, paten ve kaykay sürüyorum. Şimdi de bisiklet sürüyorsun. Dışarısı kalabalık, maskeyi unutmadım almıyoruz. Ne yapalım nefes alamıyoruz” ifadelerini kullandı.