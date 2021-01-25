(Özel) Ölümden dönen genç sağlıkçı iki bacağını da kaybetti

Kartal’da geçirdiği trafik kazasında ölümden dönen ve iki bacağını kaybeden sağlık personeli Kaan Aksu, protez bacak için hayırseverlerden destek istedi.
Hastanedeki müdahaleler sonrası hayata dönen Kaan Aksu, kaza esnasında bariyerlerin bacaklarına saplanması nedeniyle iki bacağını da kaybetti. 1 ay boyunca yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdikten sonra hayata dönen ve taburcu edilen Kaan Aksu, hayırseverlerden protez bacak için destek istedi.Kaza sonrası zor günler geçirdiğini belirten Kaan Aksu, “1 ay boyunca yoğun bakımda kaldım ve bu süreçte çok zorlandım. Psikolojik açıdan şu an için artık daha iyiyim. Kaza sonrası araçta benimle birlikte olan Emirhan ve ben iki bacağımızı da kaybettik. Protez bacak için araştırmalar yaptım. Bizim şu an için bu rakamı karşılayacak gücümüz yok" diye konuştu.