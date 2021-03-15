(Özel) Ömerli Barajı’na su taşıyan derede korkunç manzara

İstanbul’da yağışların etkili olduğu dönemlerde İSKİ yönetimindeki Terfi Merkezi’nden atık suyun arıtılmadan aktarılması, Ömerli Barajı’na giden derelerde çevre kirliliği ile birlikte ağır kokuların oluşmasına neden oldu. Vatandaşların tepkisine neden olan o anlar ise havadan görüntülendi.
Öte yandan İstanbulluların su ihtiyacını karşıladığı önemli noktalardan biri olan Ömerli Barajı’na su taşıyan derede oluşan çevre kirliliği ve suyun renginde yaşanan değişim havadan görüntülendi.
“Burada kötü bir görüntü ve ağır bir koku var”Dere çevresinde oluşan kirliliğe tepki gösteren vatandaşlardan İsa Demir, “Bugün gördüğüm manzara sonrası bir vatandaş olarak utandım. Burada kötü bir görüntü ve ağır bir koku var. Özellikle yağmurlu havalarda etkisini daha fazla gösteriyor. Gördüğümüz şey resmen insan pisliği. Buralara 10-15 günde bir uğruyorum. Genelde bu görüntü ile karşılaşıyorum. Suya bakıldığı zaman zaten her şey net bir şekilde belli oluyor. Sanki özellikle yapılıyormuş gibi düşünüyorum” diye konuştu.