Olay, Fatih Kocamustafapaşa- Taksim arası sefer yapan otobüste meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih’te otobüse binen bir kişi telefonla konuştuğu sırada maskesini çenesine indirdi. Bunu gören diğer yolcular vatandaşa tepki göstererek maskesini gerektiği şekilde takmasını istedi. Maskesini çenesine indiren vatandaş ise "Maskeyle konuşunca ses gitmiyor" dedi. Bunun üzerine otobüste maske tartışması başladı. Tartışma üzerine telefonu kapatan ve maskeyi gerektiği gibi takan vatandaş diğer yolculara dönerek "Ben de maskeliyim" deyip kendini savundu. diğer vatandaşlar ise "Sen maskeyi aksesuar olarak takıyorsun" diyerek tepkilerini sürdürdü. Tartışmanın ardından şahıs Aksaray’da otobüsten indi.
(Özel) Otobüste maske tartışması
FATİH'TE OTOBÜSE BİNEN BİR KİŞİ TELEFONLA KONUŞTUĞU SIRADA MASKESİNİ ÇENESİNE İNDİRİNCE DİĞER YOLCULARIN TEPKİSİNİ ÇEKTİ.
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