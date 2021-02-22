(Özel) Pandemi Kadıköy’deki antikacıları da vurdu; müzayedeler sosyal medyaya taşındı

Kadıköy’deki antikacılar şu sıralar derin bir sessizliğe büründü. Pandemi nedeniyle vatandaşların uğramaz olduğu antikacılar çözümü sosyal medya üzerinden müzayede düzenlemekte buldu.
“Sosyal medya üzerinden yapılan satışlar sayesinde antikacılar ayakta kalabiliyor”Kadıköy’de antikacılık yapan Alparslan Ünal, “Pandemiye girdikten sonra maalesef dükkancılık bir nebze öldü diyebiliriz. Biz de artık ürünlerimizi internet üzerinden satıyoruz. Açık arttırmayla satışları gerçekleştiriyoruz. Müzayedeler düzenliyoruz. Sosyal medya üzerinden yapılan satışlar sayesinde antikacılar ayakta kalabiliyor. Ayrıca Pandemi nedeniyle Avrupa’ya çıkışlarda problem yaşadığımız için ürün çeşitliliğinde bir azalma söz konusu. Elimizdeki ürünleri değerlendirmeye çalışıyoruz. Yurtiçine yöneldik” diye konuştu.