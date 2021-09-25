(ÖZEL) Patenci gençlerin tehlikeli yolcuğu kamerada

Bahçelievler’de motosikletin arkasına tutunarak hızla ilerleyen patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kameraya anbean yansıdı.

(ÖZEL) Patenci gençlerin tehlikeli yolcuğu kamerada
banner3909
banner4336

Bahçelievler’de motosikletin arkasına tutunarak hızla ilerleyen patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kameraya anbean yansıdı.

O-7 Karayolu Bahçelievler Çobançeşme mevkisinde seyir halindeki bir motosikletin arkasına takılan 3 patenci gencin tehlikeli yolculuğu yürekleri ağıza getirdi. Öndeki patencinin motosiklete, arkadaki 2 kişinin ise birbirlerine tutunarak araç trafiğinde ilerlemesi gören sürücüleri şaşkına çevirdi. Patenli gençlerin kendi canlarını ve trafikteki diğer sürücülerin canlarını hiçe saydığı o yolculuk anı ise başka bir sürücü tarafından cep telefonuna kaydedildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Sarıyer Yeniköy’de iki yük gemisi çarpıştı
Sarıyer Yeniköy’de iki yük gemisi çarpıştı
  1. ASAYİŞ

banner4390

banner4321

banner3841