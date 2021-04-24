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(Özel)- Pendik’te ‘cips hırsızı’ karga, iş yeri sahibine yakalandı

Pendik’te bir bakkalın önündeki stanttan cips paketi çalmaya çalışan karga dükkan sahibine yakalandı. Yüzleri gülümseten o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

(Özel)- Pendik’te ‘cips hırsızı’ karga, iş yeri sahibine yakalandı
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Pendik’te bir bakkalın önündeki stanttan cips paketi çalmaya çalışan karga dükkan sahibine yakalandı. Yüzleri gülümseten o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Pendik’te bir bakkal dükkanına ait stantta yaklaşan ve cips paketini alarak kaçmaya çalışan karga iş yeri sahibinin durumu fark etmesi üzerine yakalandı. Yüzleri gülümseten o anlarda karga cips paketini de bırakıp, uçarak uzaklaştı. Yaşanan o anlar ise iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, standa yaklaşan karganın cips paketini gagasıyla aldığı esnada iş yeri sahibine yakalanması üzerine cips paketini de bırakarak uçarak uzaklaştığı görülüyor.
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