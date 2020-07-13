(Özel) Polisin durdurduğu tıka basa dolu otobüsten 48 yolcu çıktı

Hadımköy’de polis ekiplerinin durdurduğu halk otobüsünden 48 yolcu çıktı. Tıklım tıklım dolu otobüs, kameralara yansıdı.
Fazla yolcu taşıyan sürücülerden biri ise sınırlama kuralından haberdar olmadığını iddia etti.
HADIMKÖY'DE POLİS EKİPLERİNİN DURDURDUĞU HALK OTOBÜSÜNDEN 48 YOLCU ÇIKTI. TIKLIM TIKLIM DOLU OTOBÜS, KAMERALARA YANSIDI.
Hadımköy’de polis ekiplerinin durdurduğu halk otobüsünden 48 yolcu çıktı. Tıklım tıklım dolu otobüs, kameralara yansıdı.
Fazla yolcu taşıyan sürücülerden biri ise sınırlama kuralından haberdar olmadığını iddia etti.