(Özel) Sağlık çalışanları kartopu oynayarak stres attı

İstanbul’u etkisi altına alan kar yağışını fırsata çeviren sağlık çalışanları kartopu oynadı. Kardan adam da yapan sağlık çalışanları kardan adamın adını Covid-19 koydu.

Hafta sonu etkisini gösteren kar yağışı İstanbulluların yüzünü güldürdü. Kar yağışı ile birlikte barajlarda su seviyesi artarken vatandaşlar da dışarı çıkarak eğlendiler. Pandemi boyunca büyük fedakarlıklar çalışan sağlık çalışanları kartopu oynayarak bir nebze de olsa moral buldu.

Sağlık çalışanı Sema Ekinci, “Bir saatte olsa burada karın altında güzel arkadaşlarla aktivite yapabilmek için geldik. Geldiğimiz için de çok mutluyuz. Kardan adam yaptık. Adını Covid-19 koyduk. Umarım kardan adam eridiğinde Covid-19 da tamamen bitmiş olur ve biz artık refaha kavuşmuş oluruz. Yasaklar kalkmış olur. Ülke olarak refaha kavuşmuş oluruz” dedi.