(Özel) Sebze satıcısı sipariş getirdiği adreste ellerine sıktığı dezenfektanı alarak gitti

Çekmeköy’de bir sebze-meyve satıcısı apartmanın girişinde bulunan dezenfektanı ilk önce elline sıktı. Şahıs daha sonra dezenfektan kutusunu alarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz Cuma günü Çamlık Mahallesi’nde meydana geldi. Patates siparişi getiren sebze-meyve satıcısı bir çuval patatesi apartmana bıraktıktan sonra duvarda asılı duran dezenfektanı eline sıktı. Daha sonra duvarda asılı duran dezenfektan kutusunu alarak kayıplara karıştı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Apartman sakinleri dezenfektan kutusunun yerinde olmadığını görünce güvenlik kameralarını incelediler. Güvenlik kameralarını inceleyen apartman sakinleri dezenfektan kutusunun sebze-meyve satıcısı tarafından ellerine sürüldükten sonra alıp gitmesine hayret ettiler.

Apartman sakini Semih Gülen; “Evde eşim ve annem dışarıdan bir patatesçinin geçtiğini görünce satın almak istemişler. Evde de ben ve babam olmadığı için yukarı çıkartmasını istemişler. O da araçtan çuvalı indiriyor. Binanın girişine giriyor. Fakat yukarı çıkartmıyor. Orada bırakıyor. Oradan çıkarken dezenfektanın görüyor. Önce dezenfektanı eline sıkıyor, temizliyor, kokluyor. Daha sonra herhalde memnun kaldık ki büyük ihtimal dezenfektanı yerden çıkartıyor. Giysisinin içine sokulup buradan dışarı çıkartıyor. İşin tuhaf tarafı annem, ‘niye çuvalı yukarı çıkartmadınız’ dediği zaman korona var. O yüzden yukarı çıkartamam diyor” dedi.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Sebze-meyve satıcısı apartmana bir çuval patates getiriyor. Daha sonra çuvalı apartmana bırakan şahıs kapı girişinde duvara asılı dezenfektanı eline sürüyor. Şahısın eline sürdüğü dezenfektanı montunun içine sokarak apartmandan ayrılması dikkat çekiyor.