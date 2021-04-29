(Özel) Şehir Hastanesi’nin sakuraları çiçek açtı

Türk-Japon ortaklığında açılan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi bahçesine iki ülkenin dostluğunu temsil etmesi amacıyla dikilen sakuralar çiçek açtı. Yan yana yer alan çam ve sakuralar havadan görüntülendi.

Rönesans Sağlık Yatırım ve Japon Sojitz ortaklığı ile Kamu Özel İş Birliği (PPP) modeli kapsamında inşa edilen Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, yaklaşık 1 milyon metrekarelik alanda vatandaşlara hizmet veriyor. Açılışının ardından hastanenin bahçesine Türk- Japon dostluğunu simgelemesi amacıyla bereket ve bolluğu simgeleyen çam ağacı ile Türkçe ‘kiraz çiçeği ağacı’ anlamına gelen, Japon kültüründe mükemmel güzelliği sembolize eden sakuralar dikilmişti. Açılışın üzerinden geçen yaklaşık bir yılın ardından sakuralar pembe çiçekleriyle hastane bahçesini süslemeye başladı. Bir yanda çam ağaçları bir yanda sakuraların yer aldığı pandemi döneminde çok sayıda vatandaşa şifa olan hastane ise havadan görüntülendi.

“Hastanenin böyle bir teması olması çok güzel”

İki ülkeye ait bitkilerin yan yana yer almasının güzel bir düşünce olduğunu ifade eden vatandaşlardan Yasemin Dilekoğlu, “Hastanenin böyle bir teması olması çok güzel bence, hastaneye güzel bir renk katmış. Japonlarla da bir simge olmuş. Keşke her ulus, her insan böyle yan yana durabilse diye yorumluyorum. Hastanenin baya bir alanı var çok da güzel bir hastane” dedi.

“Yeşil olması, çiçek olması güzel”

Sakuralar ve çam ağaçlarının yan yana olmasının çok hoş bir görüntü oluşturduğunu ifade eden başka bir vatandaş, “Yeşil olması, çiçek olması güzel. İsim olarak çok alışkın olmadığımız bir kelime biraz ondan yabancılık çekiyoruz, o biraz tuhaf karşılanıyor” ifadelerini kullandı.