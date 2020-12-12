(ÖZEL) "Sıkılıyorum" diye Taksim’e geldi cezayı yedi

Taksim’de korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan bir vatandaş ceza yedi. Polisin 3 bin 150 TL ceza kestiği vatandaş "Sıkılıyorum ve daraldım, aldığım para bana yetiyor" dedi.
"Sıkılıyorum ve daraldım"Denetimler sırasında Bağcılar’dan bunaldığı için gezmeye geldiğini söyleyen bir vatandaşa izin belgesi olmadığı için polis tarafından 3 bin 150 TL idari para cezası uygulandı. Vatandaş kendisine sorulan "Neden çıktın?" sorusuna “Sıkılıyorum ve daraldım. Aldığım para bana yetiyor” diye cevap verdi. Acelesi olduğunu söyleyen vatandaş daha sonra İstiklal Caddesi’nde yoluna devam etti.