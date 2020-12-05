(ÖZEL) Sise bürünen gökdelenlerin kartpostallık görüntüler oluşturdu

İstanbul Levent’te sise bürünen gökdelenler, kartpostallık görüntüler oluşturdu.İstanbul’da sabah saatlerinde sis yine etkili oldu. İstanbul’da gökdelenlerin bulunduğu Levent bölgesinde ortaya çıkan eşsiz sis manzarası adeta mest etti. Sis nedeniyle adeta kaybolan gökdelenler havadan görüntülendi. Sis bulutu içerisinden gökyüzüne uzanan gökdelenler drone kamerasına böyle yansıdı.