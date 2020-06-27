banner3088

(Özel) Sokakta yoğurt kovalarıyla ünlü bateristlere taş çıkarttı

KADIKÖY’DE ELİNDE BAGETLERİ, ÖNÜNDE YOĞURT KOVALARIYLA MÜZİK YAPAN BİR ÇOCUK SOKAKTAN GEÇENLERİ RİTİMLERİYLE MEST ETTİ. SOKAKTA RİTİM TUTAN ÇOCUK ÇEVREDE BULUNAN VATANDAŞLARDAN BÜYÜK BEĞENİ ALDI.

(Özel) Sokakta yoğurt kovalarıyla ünlü bateristlere taş çıkarttı

Kadıköy’de elinde bagetleri, önünde yoğurt kovalarıyla müzik yapan bir çocuk sokaktan geçenleri ritimleriyle mest etti. Sokakta ritim tutan çocuk çevrede bulunan vatandaşlardan büyük beğeni aldı.

Kadıköy’de bir çocuk cadde üzerinde eline bagetlerini aldı ve davul yerine yoğurt kovalarına vurarak ritim tuttu. Sokakta ritim tutan çocuk yeteneğini konuştururken etrafta bulunanları müziğiyle mest etti ve harçlığını çıkarttı. Yoğurt kovaları ve kaldırıma vurarak ritim tutan minik çocuk ünlü bateristlere taş çıkartırken, caddeden geçen vatandaşlardan tam not aldı. Ritim tutma anları cep telefonu kameralarına yansıdı.

Öte yandan ritim tutan gencin önünde bulunan kumbarasına para koyan vatandaşlar, "Güzel bir yeteneği var, keşfedilmesi lazım" diye konuştu.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Bahçelievler’de patlamanın ardından yaşanılan...
Bahçelievler’de patlamanın ardından yaşanılan...
  1. ASAYİŞ

banner3205

banner3196

banner3549

banner3197