(ÖZEL) Sultangazi’de kaçan kurbanlığı yakalama çabası drone ile görüntülendi

Sultangazi kurban satış ve kesim alanına götürülen keçi kamyondan atlayarak kaçtı. Bir alanda sıkışan keçinin yakalanması saatler sürerken o anlar drone ile havadan görüntülendi.
Uzun uğraşlar sonunda keçiyi Medeni Ermiş (23) isimi genç yakalamayı başardı. 3 akrabasının peşinden koştuğu keçiyi boynuzundan tutarak yakalayan Ermiş, ""Hayvanlar kamyonetin bagajında sıcaktan biraz bunaldığı için kamyonun açık kısmından yeşilliği görünce nefes almak için atladı. Abimler tek başına yakalayamadı. Ben hemen abimin arabayı görüp tanıdım, koştum” dedi.