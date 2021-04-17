(Özel) Taksici esnafına yüzlerce araçlık konvoyla veda

Korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden ve taksiciler arasında oldukça sevilen taksi şoförü Sadık Dağdönderen’in yüzlerce meslektaşının konvoyuyla son yolculuğuna uğurlandı. Taksicilerin meslektaşları için yaptığı konvoy drone ile havadan görüntülendi.

Korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden ve taksiciler arasında oldukça sevilen 41 yaşındaki taksi şoförü Sadık Dağdönderen’in cenazesine İstanbul’un her yerinden meslektaşları akın etti.

Onlarca taksici Zincirlikuyu Gasilhanesi’ne getirilen merhumu yalnız bırakmadı. Taksiciler, Zincirlikuyu’dan cenazesi alınarak Feriköy Mezarlığı’na getirilen Dağdönderen’i konvoy eşliğinde uğurladı. Metrelerce oluşan konvoy kuyruğu drone ile de görüntülendi. Uzun kuyruklar oluşturan taksiciler korona virüs nedeniyle mezarlıkta kalabalık yapmamak için Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı’nda helallik aldı.

Ardından mezarlığa getirilen Sadık Dağdönderen’in cenaze namazı kılındı. Hayatını kaybeden merhumun yakınlarının ayakta güçlükle durdukları görüldü. Taksiciler korona virüs nedeniyle sürekli kayıp yaşadıklarını ve buna bir çözüm bulunmasını istediklerini ifade ettiler.

“Gün geçtikçe meslektaşlarımızdan birer birer toprağa veriyoruz”

Taksilere binen insanların korona olup olmadıklarını bilmediklerini dile getiren taksi şoförü Eyüp Berk, “Meslektaşımız Sadık ağabeyimizin korona virüsten vefatı nedeniyle buradayız. Sağlık çalışanlarından sonra bu illetin en çok bulaştığı camiada taksi camiası. Büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Tedbirler alınmıyor. Sevdiklerimize eve gittiğimiz zaman sarılamıyoruz, kucaklaşamıyoruz, aynı odada nefes alamıyoruz. Çünkü bizim taksilere binen insanların korona olup olmadığını bilmiyoruz. Hastanelerde kovid-19 testleri pozitif çıkanlar direk bizim taksilere biniyorlar. Onlardan da bize geçiyor. Gün geçtikçe meslektaşlarımızdan birer birer toprağa veriyoruz. İnşallah bu son olur. Acilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ekrem İmamoğlu’ndan bu konuyla alakalı tedbir alınmasını istiyoruz “ diye konuştu.

“Korona virüse yakalananlar ticari taksi kullanıyor”

Taksiciler için korona virüse karşı herhangi bir tedbir alınmadığını söyleyen Cevdet Oğuz, “ Öncelikle başımız sağ olsun. Sadık ağabeyimiz çok sevilen tanınmış bir ağabeyimizdi taksici olarak. İstanbul’da görev yapan tüm taksiciler onu tanıyordur. Biz riskli bir iş yapıyoruz. Korona virüse yakalananlar ticari taksi kullanıyor. Bunun için belediye olsun hükümet olsun bize karşı herhangi bir tedbir alınmadı. Zor bir süreç yaşıyoruz. Bunun önleminin alınmasını istiyoruz. Patronlar para kazanacak diye biz canımızdan oluyoruz. Maddi olarak çıkaramıyoruz. Benim bildiğim sadece bugün 4-5 taksici arkadaşımızı kaybettik. Belki bilmediklerimde vardır. Araçlarımız için kabinler yapılmalı. Daha çok dezenfekte olmalı. Bir de aşıların taksicilere bir an önce yapılması lazım“ şeklinde konuştu.