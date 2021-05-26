(Özel) Taksim Meydan’da çocukların uçurtma sevinci

Taksim Meydanında uçurtma uçuran çocukların sevinci renkli görüntüler oluşturdu.

(Özel) Taksim Meydan’da çocukların uçurtma sevinci
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Taksim Meydanında uçurtma uçuran çocukların sevinci renkli görüntüler oluşturdu.

Ailesiyle birlikte Taksim Meydanına gelen çocuklar Taksimin göbeğinde uçurtma uçurdu. Üzerinde çocukların isimleri olan Yiğit ve Ömer yazılı olan uçurtma taksim semalarında adeta süzüldü. Çocukların yaşadığı sevinci kameraya yansırken, uçurtma Taksim Meydanında renkli görüntülere neden oldu.
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