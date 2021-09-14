(Özel) Taksim Meydanı yabancı çiftlerin ilgi odağı oldu

Taksim Meydanı yabancı çiftlerin ilgi odağı oldu. İran’da yaşayan iki çift düğün fotoğraflarını Taksim’de çektirmek için İstanbul’a geldi.

İranlı iki çift düğünlerinin ardından düğün fotoğrafı çekimi için Taksim Meydanı’na geldi. Düğün fotoğraflarını Taksim Meydanı ve çevresinde çektiren çiftlerin metro durağı önünde, caddelerde poz verdikleri görüldü. Son zamanlarda yabancı uyruklu çiftlerin düğün fotoğrafı çekiminde Taksim Meydanı’nın gözde hale geldiği öğrenildi.