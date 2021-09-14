(Özel) Taksim Meydanı yabancı çiftlerin ilgi odağı oldu

Taksim Meydanı yabancı çiftlerin ilgi odağı oldu. İran’da yaşayan iki çift düğün fotoğraflarını Taksim’de çektirmek için İstanbul’a geldi.

(Özel) Taksim Meydanı yabancı çiftlerin ilgi odağı oldu
banner3909
banner4336

Taksim Meydanı yabancı çiftlerin ilgi odağı oldu. İran’da yaşayan iki çift düğün fotoğraflarını Taksim’de çektirmek için İstanbul’a geldi.

İranlı iki çift düğünlerinin ardından düğün fotoğrafı çekimi için Taksim Meydanı’na geldi. Düğün fotoğraflarını Taksim Meydanı ve çevresinde çektiren çiftlerin metro durağı önünde, caddelerde poz verdikleri görüldü. Son zamanlarda yabancı uyruklu çiftlerin düğün fotoğrafı çekiminde Taksim Meydanı’nın gözde hale geldiği öğrenildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
  1. EKONOMİ

banner4391

banner4349

banner3841