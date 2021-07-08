(ÖZEL) Taksim’de Amerikalı sokak sanatçısına yoğun ilgi

Amerika’dan Türkiye’ye arkadaşını ziyarete gelen New York’lu sokak sanatçısı Jonothon Lyons, giydiği fare kostümüyle Taksim İstiklal Caddesi’nde yaptığı şovla vatandaşların ilgi odağı oldu.

Amerika’dan bir arkadaşını ziyaret etmek amacıyla Türkiye’ye gelen New York’lu sokak sanatçısı Jonothon Lyons, yanında getirdiği fare kostümüyle akşam saatlerinde Taksim İstiklal Caddesi’nde yaptığı şovla vatandaşların ilgi odağı oldu. Özellikle çocukların yoğun ilgi gösterdiği sokak sanatçısı giydiği kostümle İstiklal caddesinde mini bir şov yaptı.

Fare kostümüyle maraş dondurmacısından dondurma alan Amerikalı sokak sanatçısı renkli görüntüler oluştururken vatandaşlarla da selfie çekilmeyi ihmal etmedi.