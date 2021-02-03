(Özel) Türk gemisine korsan saldırısı sonrasında yük gemilerinde termal kamera önlemi

Uluslararası sularda gemiler için korsan saldırıları önemli bir tehdit unsuru olmaya başladı. Son olarak Nijerya açıklarında Gine Körfezinde seyir halindeki Mozart isimli Türk konteyner gemisi korsan saldırısına uğramış, gemideki 1 kişi ölürken 15 kişi ise kaçırılmıştı. Yaşanan bu olaydan sonra Türkiye’deki yük gemilerinde güvenlik önlemleri artmaya başladı. Bazı gemilere 15 km uzağı gösteren ve 360 derece dönebilen gece görüşlü termal kameralar takıldı.

Günümüzde yerli, yabancı birçok gemi uluslararası sularda sefer yaparak, lojistik hizmeti sağlıyor. Bu gemiler için son yıllarda en büyük tehlikeyi, deniz korsanları oluşturuyor. Deniz korsanlarının sıklıkla gemilere saldırdığı noktalar, belirlenerek, denizciler arasında ’Riskli Bölge’ olarak ilan edildi. Uluslararası sularda korsanların gerçekleştirdiği saldırı türleri amaçlarına göre değişiklik gösteriyor. Kıyıya yakın ve liman gibi noktalarda gerçekleştirilen saldırılar genellikle hırsızlık amacıyla yapılırken, gemi ve mürettebat daha az zarar görüyor. Açıkta ve seyir halinde yapılan saldırılarda ise amaç genellikle mürettebatı kaçırıp fidye istemek ya da geminin taşıdığı yükü gasp etmek oluyor. Son olarak Nijerya açıklarında Gine Körfezinde seyir halindeki Mozart isimli Türk konteyner gemisi korsan saldırısına uğramış, gemideki 1 kişi ölürken 15 kişi ise kaçırılmıştı. Yaşanan bu olaydan sonra Türkiye’deki yük gemilerinde güvenlik önlemleri artmaya başladı. Bazı gemilere 15 km uzağı gösteren ve 360 derece dönebilen gece görüşlü termal kameralar takıldı.

Teknolojik gelişmeler saldırıların önüne geçilebilir

Denizcilik sektöründe korsan saldırılarından korunmak için yeni güvenlik önlemlerinin geliştirildiğini ifade eden Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği Genel Sekreteri Mehtap Karahanlı Özdemir, “Gemicilere karşı düzenlenen korsan saldırıları, uzun zamandan berri uluslararası denizcilik örgütünün gündeminde, dönem dönem gerçekleşen korsan saldırılarıyla ilgili sıkıntılar var. Bunu yanı sektörümüzde kullanılmaya başlanan yeni yöntemler de var. Teknolojinin gelişmesiyle yöntemlerde gelişiyor. Son olarak 15 km uzaklığı gösteren, 360 derece dönebilen ve gece görüşü olan termal kamera sistemleri var, bu yöntemler armatörün tercihinde olan bir konular. Bu gelişmenin dışında panik odaları var. Dolayısıyla bir korsan saldırısında gemi mürettebatı bu bölgeye giriş yaparak alarm sistemini çalıştırarak yardım çağrısı gönderebiliyor” diye konuştu.

Denizcilik sektörü hem fiziki hem operasyonel önlem almaya çalışıyor

Denizcilik sektöründe korsan saldırılarına karşı alınacak önlemlerin gemi işletmesinin insiyatifinde olduğunu belirten Mehtap Karahanlı Özdemir, “Eski yöntemler olarak gemilerin gemicilerin bordasına bir takım çitler çekerek, deniz yoluyla gelen korsanların engellenmesi gibi, operasyonel açıdan mürettebatın yangın hortumlarıyla korsanları püskürtmeye çalıştıklarını biliyoruz. Denizcilik sektörü hem fiziki hem operasyonel önlem almaya çalışıyor. Armatörün tercihi doğrultusunda yeni fiziki ve teknolojik gelişmiş sistemlerle destek verebiliyoruz” dedi.

Korsanlar da teknolojiden faydalanmaya çalışıyor

Korsan saldırılarının önlenmesi için sektörde olan tüm paydaşların ortak paydada bulmasını gerektiğini söyleyen Mehtap Karahanlı Özdemir, “Korsan saldırılarına çözüm olarak gemi işletmecileri, tamir bakımcılar, ekipman üreticilerin birlikte kafa kafaya verdiklerinde iyi sonuçlar alabileceklerini düşünüyoruz. Kolay bir alan değil artık korsanlarda günümüz teknolojilerine kolay adapte olabildikleri için onlarda her türlü teknolojiden silahtan yararlanabiliyorlar. Herkes teknolojiden yararlanmaya çalışıyor. Umarım bu tarz bir olay ile karşılaşmayız” diye konuştu.