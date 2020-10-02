Türkiye’nin en önemli turistik yerlerinden birisi olan Tuz Gölü gün batımından masalsı görüntüler oluşturdu. Yeri ve yabancı fotoğraf tutkunlarının en çok tercih ettiği yerlerden birisi olan gölün manzarası izleyenleri kendine hayran bırakıyor. Gönüllü Turizm elçisi İsa Turan Göl’de drone ile çektiği görüntüler ise sosyal medyada binlerce kişi tarafından beğenildi. Kızıla bürünen gökyüzünün rengi Tuz gölüne yansımasıyla ortaya masalsı manzaralar oluştu. Gün batımı nedeniyle kızıl ve pembe renklerine bürünen göl fotoğrafçıların çekim için seçtikleri en önemli yerlerden olma özelliğine sahip.
(ÖZEL) Tuz gölünde renkli günbatımı
PEMBE, KIZIL VE SARI RENKLERİNİN BİRBİRİ İLE MUHTEŞEM UYUMU TUZ GÖLÜ MANZARASI İLE BİRLİKTE HAVADAN ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLERLE KARTPOSTALLIK MANZARALAR OLUŞTURDU. TUZ GÖLÜNÜN GÜN BATIMINDA EŞSİZ GÖRÜNTÜSÜ İZLEYENLERİN BEĞENİSİNİ TOPLADI.
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