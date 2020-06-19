(Özel)Tuzlalı Tsubasa hasretle halı sahaların açılmasını bekliyor

Tuzla’da geçtiğimiz aylarda halı sahada attığı efsane gölüyle sosyal medyada milyonlarca izlenip gündem olan Tuzlalı Tsubasa halı sahaların açılmasını hasretle bekliyor.
Koronavirüsle nedeniyle tedbirler kapsamında halı sahalarda kapatılmıştı. Halı sahalarında kapalı olmasından dolayı futbol oynamayı sevenler futbol maçı yapmayı oldukça özledi. Maç yapmayı özleyenler arasında halı sahada atmış olduğu gol ile sosyal medyanın gündemine oturup tıklanma rekoru kıran Tuzlalı Tsubasa Dinçer Türkoğlu yer alıyor.
Pandemi süreci nedeniyle halı sahaların yaklaşık 93 günden beri kapalı olduğunu söyleyen işletmeci Berat Ün ise,” Bütün müşterilerimiz her gün bizi arıyorlar sahalar ne zaman açılacak, ne zaman top oynayabileceğiz diye telefon açıyorlar. Şuanda bizde müşterilere bir cevap veremiyoruz. devletimizi yöneten büyüklerimizden bir an önce normalleşmenin halı sahalarda olmasını istiyoruz. Pandemi süreci normalleşmeye geçiş sürecimiz her şeyimiz hazır tesislerimizde soyunma odasına ve duşlara girilmiyor girişlerde ateş ölçülüyor. Bütün müşterilerimiz her gün bizi arıyorlar sahalar ne zaman açılacak ne zaman kapanacak diye biz de müşterimize cevap veremiyoruz. Bir an önce halı sahalarımızda bu normalleşme sürecinde açılmasını topluma ayak uydurmasını bekliyoruz kontrollü bir şekilde halı sahamızı da kontrollü bir şekilde maçların başlamasını istiyoruz” diye konuştu.