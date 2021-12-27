(ÖZEL) Yakalanan 22 kiloluk dev sazan balığı görenleri hayrete düşürdü

Bilecik Pelitözü Gölpark’a 4 gün önce çadırlarıyla kamp kurarak sazan balığı yakalamak isteyen grup, olta ile 22 kiloluk dev balığı yakaladı. Grup üyelerinin günlerce kaldıkları çadırda hedefleri 40 kiloluk sazan balığı yakalamak.

Bursa’nın İnegöl ilçesinden Pelitözü Gölpark’a gelerek kamp kuran Amatör Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği üyeleri 22 kiloluk dev balığı yakaladı. Yakaladıkları dev sazan balığı ile bol bol hatıra fotoğrafı çektiren balıkçılar, popülasyonunu korumak amacıyla balığı tekrar gölete saldılar.

"Bu balığı sportif balıkçılığın ruhuna uygun olarak suya iade edeceğiz"

Dernek üyesi Ertan Güney, 4 gündür çadır içinde sportif amaçlı yakala bırak olta balıkçılığı yaptıklarını anlatarak, "Güzel bir sazan balığı yakaladık. Pullu 20-22 kilo civarı bir balık. Şimdi bunu sportif balıkçılığın ruhuna uygun olarak, herkese örnek teşkil etmesi açısından suya iade edeceğiz. Bu tür anaç balıkları koruyalım. Pelitözü Gölpark bu tür trofeler olduğunu biliyoruz. Onun için buraya geldik. Pazartesi kampımızı kurduk Kerim Çelikbilek arkadaşımızla ve 4 gündür buradayız. Avımız devam ediyor. Bir tane güzel de bir balık nasip oldu. Güzel bir alan burası, ailelerin gelip çocuklarıyla vakit geçirebileceği, hobi olarak balık tutabileceği" dedi.

"Avına saygı gösteren, doğaya saygı duyan herkese rast gelsin"

Balık popülasyonunu korumak amacıyla balığı suya iade eden Güney, "Sportif amaçlı yapıyoruz biz bu işi. Tamamen örnek teşkil etmesi açısından, kesip yeme diye bir durumumuz kesinlikle söz konusu değil. Yakala, bırak. Popülasyon olarak baktığımızda büyüklük olarak 30-35 kilo sazanların varlığını biliyoruz biz. Tabi çok daha büyükleri de mevcut burada ama sazan olarak 30 kilolar, 40 kilolar var. Onu kovalıyoruz. Bu seferde 20’lik nasip oldu. Avına saygı gösteren, doğaya saygı duyan herkese rast gelsin" dedi.