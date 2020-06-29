banner3088

(Özel) Yavru kedi ile köpeğin gülümseten dostluğu

MALTEPE SAHİLİNDE BİR SOKAK KÖPEĞİ İLE YAVRU KEDİNİN EĞLENCELİ OYUNU GÖRENLERİ GÜLÜMSETTİ. YAVRU KEDİ İLE KÖPEĞİN GÜLÜMSETEN DOSTLUĞU KAMERAYA BÖYLE YANSIDI.

(Özel) Yavru kedi ile köpeğin gülümseten dostluğu

Maltepe sahilinde bir sokak köpeği ile yavru kedinin eğlenceli oyunu görenleri gülümsetti. Yavru kedi ile köpeğin gülümseten dostluğu kameraya böyle yansıdı.

Maltepe sahilinde geçtiğimiz günlerde kaydedilen görüntülerde, kayalıklarda bulunan ve annesi tarafından terk edildiği düşünülen yavru kediye bir sokak köpeğinin arkadaşlık ettiği görüldü. Yavru kedi ile sokak köpeğinin eğlenceli oyunun görenleri gülümsetti. Soka köpeğinin ise ara sıra yavru kediden korktuğu görüldü. Yavru kedi ile köpeğin eğlenceli oyunu kameraya böyle yansıdı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
(Özel) Hırsızın, minibüsün altındaki stepne...
(Özel) Hırsızın, minibüsün altındaki stepne...
  1. ASAYİŞ

banner3205

banner3196

banner3550

banner3211