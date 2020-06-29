Maltepe sahilinde geçtiğimiz günlerde kaydedilen görüntülerde, kayalıklarda bulunan ve annesi tarafından terk edildiği düşünülen yavru kediye bir sokak köpeğinin arkadaşlık ettiği görüldü. Yavru kedi ile sokak köpeğinin eğlenceli oyunun görenleri gülümsetti. Soka köpeğinin ise ara sıra yavru kediden korktuğu görüldü. Yavru kedi ile köpeğin eğlenceli oyunu kameraya böyle yansıdı.
(Özel) Yavru kedi ile köpeğin gülümseten dostluğu
MALTEPE SAHİLİNDE BİR SOKAK KÖPEĞİ İLE YAVRU KEDİNİN EĞLENCELİ OYUNU GÖRENLERİ GÜLÜMSETTİ. YAVRU KEDİ İLE KÖPEĞİN GÜLÜMSETEN DOSTLUĞU KAMERAYA BÖYLE YANSIDI.
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